Mulher é presa por atear fogo na própria casa durante surto no Nova Lima

Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante na madrugada deste sábado (7) suspeita de atear fogo na própria casa no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O incêndio destruiu o imóvel e causou danos na residência vizinha.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30 para atender um incêndio em uma casa na Rua Jerônimo de Albuquerque. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram chamas de grandes proporções dentro de uma residência germinada, quando duas casas compartilham a mesma estrutura.

Conforme relato de moradores, havia a possibilidade de pessoas estarem dentro da casa, o que levou os policiais a solicitarem atendimento prioritário do Corpo de Bombeiros, devido ao risco à vida e de propagação do fogo.

Durante buscas nas proximidades, a equipe localizou a moradora da casa onde o incêndio começou. Segundo a polícia, a mulher tentava sair do local quando foi abordada. Aos policiais, ela disse que ateou fogo na própria residência.

Ainda conforme o registro policial, a suspeita relatou que é usuária de drogas e que provocou o incêndio para chamar a atenção das autoridades, porque queria ser internada em uma clínica.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e conseguiram controlar as chamas. Após o combate ao incêndio, foi verificado que não havia ninguém dentro da casa.

A residência onde o fogo começou ficou completamente destruída. Já o imóvel vizinho apresentou rachaduras nas paredes por causa do calor, e os moradores precisaram retirar os pertences do interior, incluindo um botijão de gás, que foi esvaziado pelos bombeiros por segurança.

A mulher foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde teve a prisão em flagrante registrada por incêndio em residência habitada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também