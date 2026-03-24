Menu
Menu Busca terÃ§a, 24 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Mar26
PolÃ­cia

Mulher Ã© presa por bater na mÃ£e de 62 anos em Dourados

A suspeita foi contida e levada Ã  delegacia, onde foi apresentada sem lesÃµes aparentes

24 marÃ§o 2026 - 16h11Brenda Assis
A suspeita foi presa em flagranteA suspeita foi presa em flagrante   (Dourados News)

Uma mulher de 42 anos foi presa na noite desta segunda-feira (23) suspeita de agredir a própria mãe, uma idosa de 64 anos, em Dourados.

Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada por volta das 18h45, após uma sobrinha da vítima acionar as autoridades e relatar que a tia estaria agredindo a idosa com socos e empurrões na região do tórax.

De acordo com o relato, ao chegar à residência e ouvir gritos, a denunciante entrou no imóvel e presenciou as agressões. Ao tentar intervir, ela também foi atacada e sofreu lesões nos braços e pulsos.

Durante a abordagem, a suspeita apresentou resistência, desobedeceu às ordens policiais e tentou se desvencilhar da ação da equipe. Conforme os agentes, a mulher apresentava sinais de embriaguez, além de comportamento agressivo, e chegou a tentar agredir uma policial.

A suspeita foi contida e levada à delegacia, onde foi apresentada sem lesões aparentes.

Ainda segundo a denunciante, as agressões contra a idosa seriam frequentes, mas a vítima teria medo de formalizar a denúncia. Apesar disso, as duas compareceram à delegacia e manifestaram interesse em solicitar Medidas Protetivas de Urgência.

O caso foi registrado e segue em investigação.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Bernal já havia se envolvido em disputa por terra dias antes de matar servidor na Capital
PolÃ­cia
Bernal jÃ¡ havia se envolvido em disputa por terra dias antes de matar servidor na Capital
Roberto Mazzini é servidor estadual
PolÃ­cia
Servidor tinha notificaÃ§Ã£o para Bernal desocupar casa em Campo Grande
Ilustrativa
PolÃ­cia
Idoso morre enquanto carpia terreno em Campo Grande
Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
PolÃ­cia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti
PolÃ­cia
Motim em presÃ­dio deixa um detento morto em Dois IrmÃ£os do Buriti
Honda HRV recuperado pela PRF
PolÃ­cia
PRF recupera SUV de luxo e reboques com registros de furto em duas cidades de MS
Idoso não resistiu ao atropelamento
PolÃ­cia
Idoso morre atropelado por caminhÃ£o enquanto seguia para o trabalho em AlcinÃ³polis
Homem foi conduzido para a delegacia
PolÃ­cia
Acusado de vÃ¡rios estupros em NaviraÃ­, homem Ã© preso em bairro de Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Dourados
PolÃ­cia
A caminho do trabalho, jovem tem nÃ¡degas tocadas por ciclista em Dourados
Imagem de agentes da Polícia Federal
PolÃ­cia
InvestigaÃ§Ã£o da PolÃ­cia Federal mira esquema eleitoral com indÃ­cios de 'rachadinha' no RJ

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Corpo Ã© encontrado com marcas de tiro prÃ³ximo ao Inferninho
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃ­cia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
PolÃ­cia
TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande