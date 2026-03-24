Mulher Ã© presa por bater na mÃ£e de 62 anos em Dourados

Uma mulher de 42 anos foi presa na noite desta segunda-feira (23) suspeita de agredir a própria mãe, uma idosa de 64 anos, em Dourados.

Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada por volta das 18h45, após uma sobrinha da vítima acionar as autoridades e relatar que a tia estaria agredindo a idosa com socos e empurrões na região do tórax.

De acordo com o relato, ao chegar à residência e ouvir gritos, a denunciante entrou no imóvel e presenciou as agressões. Ao tentar intervir, ela também foi atacada e sofreu lesões nos braços e pulsos.

Durante a abordagem, a suspeita apresentou resistência, desobedeceu às ordens policiais e tentou se desvencilhar da ação da equipe. Conforme os agentes, a mulher apresentava sinais de embriaguez, além de comportamento agressivo, e chegou a tentar agredir uma policial.

A suspeita foi contida e levada à delegacia, onde foi apresentada sem lesões aparentes.

Ainda segundo a denunciante, as agressões contra a idosa seriam frequentes, mas a vítima teria medo de formalizar a denúncia. Apesar disso, as duas compareceram à delegacia e manifestaram interesse em solicitar Medidas Protetivas de Urgência.

O caso foi registrado e segue em investigação.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m