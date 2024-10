Mulher é presa por esfaquear ex e a atual dele após ver eles de romance no Los Angeles

Alessandra de Matos Vieira, de 39 anos, foi presa em flagrante na madrugada deste domingo (20) após tentar matar a facadas o ex-companheiro, de 33 anos, além da atual mulher dele, uma jovem, de 29 anos, na saída de uma conveniência na rua Capistrano de Abreu, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal estava curtindo a noite e o momento de lazer, quando percebeu que a suspeita passou por duas vezes pelo local e nestas ocasiões, tentou realizar contato visual com as vítimas, mas não obteve sucesso.

Momentos mais tarde, o casal decidiu ir embora e durante o trajeto, passaram na frente da casa da suspeita, que estava aguardando eles com uma faca nas mãos. Assim que as vítimas se aproximaram, Alessandra desferiu quatro golpes contra o casal: dois no homem, sendo no braço e no peito, e mais dois na mulher, sendo um na mão direita e um na região das costas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou assistência médica no local, encaminhando as vítimas para a Santa Casa. O homem foi liberado após atendimento, mas a mulher, devido aos ferimentos, ficou sob observação médica.

Equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) esteve no local, coletou algumas informações e nas diligências, encontrou a faca usada pela suspeita, que foi jogada na casa de um morador.

Após ela ser presa, os filhos ficaram sob responsabilidade do avô e ela foi conduzida para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também