Polícia

Mulher é resgatada pela PM em Sidrolândia após sinalizar pedido de socorro com as mãos

O suspeito foi conduzido à delegacia e vítima encaminhada para atendimento

17 fevereiro 2026 - 16h30Sarah Chaves
Foto: Divulgação/PMMSFoto: Divulgação/PMMS  

Uma mulher foi resgatada de situação de violência doméstica na noite de segunda-feira (16), em Sidrolândia, após fazer um gesto silencioso de pedido de ajuda enquanto caminhava pela rua acompanhada do ex-companheiro.

Durante policiamento preventivo, uma equipe da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul percebeu o sinal com a mão, semelhante ao gesto universal utilizado por vítimas de violência doméstica. Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem imediata e separaram o casal para garantir a segurança da mulher.

A vítima relatou que vinha sendo perseguida pelo ex-companheiro e que, naquele dia, sofreu agressões físicas, ameaças de morte e violência psicológica. Segundo o depoimento, o homem puxou seus cabelos, tentou forçá-la a entrar em uma residência e provocou queimaduras em seus braços com bitucas de cigarro. Ela informou ainda que possui medida protetiva de urgência contra o agressor.

O suspeito foi identificado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para as providências legais. A mulher recebeu acolhimento e foi direcionada para atendimento especializado.

