Mulher é roubada por dupla e escapa de ter corpo ateado por fogo na Capital

Uma senhora, de 53 anos, passou por apuros no fim da tarde de segunda-feira (16) após ser sua bolsa roubada por duas mulheres e quase ter o corpo ateado por fogo em uma praça próximo ao bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na companhia de alguns amigos, quando as assaltantes chegaram e passaram a agredir ela e tentar atear fogo.

A mulher ainda relatou que uma das envolvidas ainda teria dito: "me dá o galão e o isqueiro e pega a bolsa dela para nós". Nesse momento, a vítima passou a gritar por socorro e as autoras do delito saíram correndo levando a bolsa e os pertences.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também