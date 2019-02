Mulher encomenda morte do marido, em Dourados

Graziella Almeida com Dourados News

Na tarde desta quarta-feira (13), José Pereira Barreto sofreu um atentado e foi baleado enquanto dirigia uma caminhonete S-10, na rua Cuiabá, em Dourados. Conforme informações, o crime foi encomendado pela esposa, Valdirene Fiorentino da Silva, 35 anos, e o amante dela, Pedro Braga Câncio Junior.

Segundo o site Dourados News, a mulher estava desaparecida desde dia 10 de fevereiro, quando apareceu na delegacia logo após o atentado. Valdirene e Pedro são os mandantes do crime, além de terem contratado mais cinco pessoas para a execução da vítima.

Após ir a delegacia, a mulher começou a ser questionada pelos policiais e alguns instantes depois confessou ser mandante do atentado. Ela relatou que era agredida constantemente pelo marido, logo em seguida começou a ter um caso extraconjugal com Pedro Braga. O suposto relacionamento foi descoberto por José.

Seguido por uma série de brigas, Valdirene planejou o atentado do seu marido junto com seu amante. Usando 20 mil reais, procurou pelo trio Pedro Vitor Santos, 32 anos, David Jonathan dos Santos, 29 anos e Leandro Alves Gonçalves, 32 anos, que ficaram a cargo de contratar mais duas pessoas para cometer o crime.

Os homens contrataram também Charles Barros de Lima Ribeiro, 21 anos, e João Alves Cardoso, 26 anos, que com o dinheiro compraram uma moto Honda Twister e um revólver 357. Os itens comprados foram usados no atentado. João ficou incumbido de pilotar a motocicleta e o comparsa de disparar os tiros contra a S-10.

José foi baleado e encaminhado ao hospital. O quadro clínico dele é considerado estável pelos médicos e o paciente segue internado. Quando se recuperar, o homem também será encaminhado a uma cela do 1º Distrito Policial de Dourados, pois policiais encontraram na sua casa uma pistola 357 e mais de 449 mil reais. No veículo do empresário foi achado também uma pistola calibre 9 mm.

Os outros sete envolvidos também foram presos e encaminhados ao 1º Distrito Policial de Dourados, o caso segue em sigilo de justiça.

