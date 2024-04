Mulher encontrada morta em casa no Itamaracá teve um infarto

Andreia Diniz Nunes, de 36 anos, encontrada morta nesta sexta-feira (12) em sua casa na Rua Abunã, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, teve um infarto. A informação é da Polícia Civil.

Segundo levantamentos preliminares, Andreia teve um infarto no banheiro de sua residência, mas a polícia não conseguiu determinar a causa do sangramento vaginal da vítima, motivo que levou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) a levantar a possibilidade de violência contra ela.

Apesar da perícia inicial apontar que ela tenha tido um infarto, ela foi registrada como morte a esclarecer e ainda será investigada. A polícia aguarda o fim das verificações da perícia.

Saiba Mais Polícia AGORA: Mulher é encontrada morta em casa no Itamaracá

Vítima foi encontrada por vizinhos

Andreia foi encontrada sem vida por vizinhos do conjunto de casas onde vivia, que já estavam preocupados com o “sumiço” dela. Moradores informaram que o plano seria esperar mais um dia antes de chamarem os parentes da vítima, no entanto, acabaram encontrando a casa destrancada, e ao entrarem para procurarem por ela, a encontraram no banheiro da residência.

A residência não apresentava sinais de arrombamento, mas muitos móveis estavam revirados, com várias bitucas de residência em todo o imóvel. O local já foi isolado.

