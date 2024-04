Mulher escapa de ser sequestrada em assalto no Residencial União

Homem, de 46 anos, identificado como Reginaldo Oliveira Guimarães, foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (2) após tentar assaltar e sequestrar uma mulher, de 27 anos, no Parque Residencial União, em Campo Grande. Ele foi detido com ajuda de populares que testemunharam o caso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que estava retornando para a casa após passar em um supermercado, quando foi abordada pelo criminoso, que estava conduzindo um Chevrolet Classic.

No primeiro momento, o ladrão ordenou que ela passasse o celular, mas ela acabou arremessando o aparelho em um quintal de uma residência. Assim, ele ordenou que ela entregasse as compras que havia realizado.

Já pelo segundo momento, o bandido ordenou sob forte ameaças que a mulher entrasse no veículo, mas ela conseguiu sair correndo para uma esquina. Ele tentou perseguir ela de ré com o carro, mas o automóvel quebrou. Nesse momento apareceu populares que o retiraram do carro e deteram ele até a chegada da polícia.

O carro estava com sinais de adulteração. Ele foi conduzido em flagrante para a delegacia.

O caso foi registrado como roubo, recusa de dados e adulteração de sinal identificador de veículo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também