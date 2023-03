Mulher esconde celular na 'piriquita' para nÃ£o ser roubada e apanha de ladrÃ£o

Uma mulher, de 36 anos, apanhou de um assaltante enquanto ia para uma festa na Rua Santa Cruz, em Miranda. Na ação, ela acabou perdendo três dentes. A história é um pouco cômica, mas a atitude de reagir a um assalto é séria e não recomendada.

Ela contou ao JD1 Notícias que seguia para uma festa quando foi abordada pelo homem enquanto esperava o mototaxi. “Peguei o celular depois de sair de casa e liguei até achar algum. Nisso, esse homem tava parado em uma esquina, vendo eu subir a rua. Já sabendo que ele era suspeito peguei o celular e coloquei no ‘priquito’ para esconder”, relata.

Usando uma pochete, apenas com o carregador do celular e quatro camisinhas dentro, ela chegou ainda a fingir que colocou o aparelho dentro dela. A vítima ficou parada em um local mais claro enquanto esperava o rapaz da moto.

“Ele veio pro meu lado e pediu um cigarro, falei que não tinha e dei o que tava na minha mão pro ‘mardito’. Ele fumou um pouco, olhou pros lados e perguntou se eu tinha horas. Falei que não, porque sabia que ele queria ver de onde eu tirar o celular. Nisso, jogou o cigarro e veio pra cima de mim”, conta a mulher.

Com medo, chegou a tentar pular o portão de uma espécie de chácara que tinha nas proximidades enquanto gritava por socorro. Mas ainda assim o homem conseguiu puxar ela pela cintura. “Nessa hora eu grudei nas duas mãos dele e chutei o ‘pixito’ [pênis] dele, porém meu outro pé entrou em uma lama e eu desequilibrei, quase cai”.

Em meio aos gritos de socorro, a vítima foi atingida por um soco na boca e depois foi acertada com um golpe na cabeça. O autor viu que a mulher carregava uma bolsa, chegou a exigir que ela entregasse o objeto, mas como estava reagindo, ela só soube dizer que não a entregaria.

“’Não vou entregar por nenhuma. Socorro. Socorro’, fiquei gritando enquanto ele puxava a pochete, que acabou arrebentando a alça. No que o homem apertou e sentiu que o celular não estava lá dentro (só tava o carregador e quatro camisinhas), jogou de volta e saiu cambaleando”, finaliza.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e compareceram até o local para atender a vítima, levando-a até o pronto socorro, onde passou por um médico. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue sendo investigado.

Apesar de a história ser engraçada e ter terminado bem, a recomendação é para que as vítimas não reajam a um assalto, pois nunca se sabe se o autor está ou não armado.

