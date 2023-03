Mulher, de 34 anos, foi presa na manhã desta terça-feira (28) em Anastácio, ao ser flagrada com drogas escondidas no sutiã enquanto estava na rodoviária do município.

De acordo com as informações policiais, equipe da Rádio Patrulha de Anastácio durante rondas ostensivas preventivas imediações da rodoviária notou que uma mulher ao descer do ônibus, demonstrou nervosismo com a presença dos militares.

A autora constantemente olhava para os lados e ajeitava algo na altura dos seios. A equipe policial efetuou a abordagem da mesma, sendo encontrado no sutiã da autora, dois tabletes cocaína, totalizando 1 kg.

Indagada sobre o produto, a mulher informou que pegou de um desconhecido na cidade de Corumbá, sendo que outro desconhecido pegaria o item na residência dela em Aquidauana.

Diante dos fatos, a autora foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as devidas providências.

Deixe seu Comentário

Leia Também