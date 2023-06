Mulher esconde maconha em cesta básica e é presa em MS

Uma jovem, de 25 anos, foi presa ao ser flagrada transportando maconha escondida em uma cesta básica na MS-156 em Amambai.

Conforme as informações policiais, as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na rodovia que liga as cidades de Amambai e Caarapó, quando abordaram um ônibus que fazia o itinerário Coronel Sapucaia/Campo Grande.

Para tentar esconder o entorpecente a autora colocou diversos tabletes dentro das embalagens como em pacotes de arroz, farinha e sabão em pó.

Ela afirmou aos policiais que pegou o material em Coronel Sapucaia e levaria até a cidade São Paulo (SP) onde receberia R$ 3 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 31 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Amambai, juntamente com a mulher presa em flagrante.

