Mulher esfaqueada no pescoço pelo marido morre em Campo Grande

Claudinea Brito da Silva, de 49 anos, morreu no início da noite desta sexta-feira (13), na Santa Casa, após ser esfaqueada no pescoço e se tornou a primeira mulher vítima de feminicídio em Campo Grande.

Ela recebeu o golpe do próprio companheiro, identificado pela polícia como Hércules José Andrade Soares, de 41 anos. O casal estava junto há 17 anos e o crime teria acontecido após um desentendimento na residência em que moravam, no bairro São Francisco.

Durante sua detenção, ele não informou qual teria sido o motivo do desentendimento e da agressão, apenas contou para a Polícia Militar onde teria escondido a faca usada para golpear sua esposa.

A mulher teria sido resgatada ainda na cama e marcas de sangue ficaram pelo quarto do casal. Ele chegou a ser socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital.

Os militares, enquanto levantavam a ficha de Hércules, encontraram um mandado de prisão em desfavor do homem. Ele já havia recebido voz de prisão ainda na residência e foi encaminhado para DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Relembre o caso - Claudineia foi esfaqueada na tarde de hoje pelo companheiro após um dia de bebedeira.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias no local, em determinado momento do dia o casal começou a discutir e por motivos ainda não esclarecidos, ela foi esfaqueada no pescoço.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para Santa Casa.

A Polícia Militar e o socorro foram acionados pelo autor, preso em flagrante, encaminhado para a DEAM.

