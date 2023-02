Mulher esfaqueia marido que cai em frente a igreja de Sidrolândia

No final da noite de domingo (5), uma mulher, de 31 anos, esfaqueou seu marido, de 33 anos, no bairro Vival dos Ipês, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Babalizando MS, a mulher desferiu algumas facadas em seu companheiro, que saiu pedindo por ajuda na rua, percorreu algumas quadras e caiu em frente a uma igreja, deixando sangue pelo caminho.

De acordo com o boletim de ocorrência, enquanto a vítima recebia atendimento em uma unidade de saúde, relatou para a Polícia Militar que a sua esposa o esfaqueou por ter saído com seu amigo, quando ela pediu para não sair.

Ele contou que teria sido esfaqueado no braço esquerdo e no seu pé esquerdo, além de receber uma tijolada. A equipe médica da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) afirmou que a facada no braço atingiu músculos, nervos e artérias.

Em sua versão, a mulher disse que apenas revidou as agressões que sofreu logo após seu marido não querer voltar para casa e em determinado momento, a apertou e chutou. Ela foi encaminhada para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

