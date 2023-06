Mulher esfaqueia o marido no peito durante briga em MS

Um homem, de 32 anos, foi esfaqueado pela esposa durante a noite de domingo (25) na casa onde moram em Rio Verde de Mato Grosso. Por conta da gravidade das lesões, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma vítima de lesão corporal que havia dado entrada no Pronto Socorro do hospital. Durante conversa com a vítima, os militares foram informados de que ele havia sido atingido por três golpes, sendo na região do abdômen, peito e braço esquerdo.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas devido a gravidade foi encaminhado para Campo Grande em vaga zero, ficando internado na ‘ala vermelha’ do hospital.

O quadro de saúde da vítima foi considerado estável e aguardava alguns exames complementares serem feitos. Apesar da informação de ter sido esfaqueado pela esposa, não existe no registro policial o motivo da briga que levou a mulher a cometer a agressão.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

