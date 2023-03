Homem, de 37 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (31) após esfaquear a ex-mulher no Bairro Universitário, em Campo Grande. A vítima foi socorrida com as vísceras expostas em estado grave.

Conforme as informações iniciais, o casal estava separado e hoje o autor invadiu a casa da mulher efetuando cinco golpes de faca na região do abdômen. Para se defender, a vítima teria gritado por socorro alertando a vizinhança.

Já com as vísceras expostas, ela foi socorrida inicialmente por uma vizinha, responsável por acionar a Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A mulher acabou sendo encaminhada em estado grave para a Santa Casa.

O autor fugiu logo em seguida, mas foi capturado pelas equipes policiais, que o conduziram até a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso será registrado e homem preso em flagrante.

Deixe seu Comentário

Leia Também