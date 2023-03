Mulher fica em estado grave após ser esfaqueada pelo namorado

Uma mulher de 44 anos foi socorrida em estado grave, em Maracaju, a 160 quilômetro de Campo Grande, após ter sido esfaqueada no braço por seu namorado, de 24 anos, durante uma briga na noite deste sábado (18).

A polícia foi acionada, e ao chegar no local, se deparou com marcas de sangue ainda fresco próximo ao portão da residência e o autor do crime, que à polícia disse que havia esfaqueado sua companheira após ser ameaçado por ela com a arma do crime e tomar a faca de suas mãos.

No local, a polícia encontrou uma faca com cerca de 28 centímetros de comprimento suja de sangue.

O homem foi encaminhado até a delegacia de polícia de Maracaju e o caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também