Polícia

Mulher fica gravemente ferida após colisão com carro de aplicativo em Dourados

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital da Vida

06 setembro 2025 - 14h27Sarah Chaves
Foto: Leandro HolsbachFoto: Leandro Holsbach  

Na manhã deste sábado (6), um acidente no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Ediberto Celestino de Oliveira, em Dourados, deixou uma mulher gravemente ferida. A colisão envolveu um Toyota Etios preto, usado para transporte por aplicativo, e a motocicleta da vítima.

Segundo o motorista do carro, que trabalhava desde a madrugada, o semáforo estava verde para ele quando entrou no cruzamento. Ele afirma que a moto teria invadido a via preferencial, provocando o acidente.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital da Vida com ferimentos sérios, incluindo cortes na cabeça e sinais de traumatismo craniano. O condutor do veículo, que não possui seguro, foi levado para sua casa após a ocorrência e manteve sua versão sobre o acidente.

As circunstâncias exatas ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

