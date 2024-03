Mulher fica presa nas ferragens em acidente que tombou carreta na BR-163 na Capital

A motorista de um Chevrolet Corsa ficou presa nas ferragens, na noite desta segunda-feira (18), após ser atingida por um carreta no rodoanel da BR-163, próximo ao Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

As informações apontam que a condutora do veículo de passeio vinha do sentido para a saída de Cuiabá, quando invadiu a contramão e fez com que o caminhoneiro desviasse para um lado, mas nem com a manobra, evitou a colisão.

Quando o motorista tentou puxar novamente para a pista certa, a carreta que estava carregada com soja, tombou. Devido a toda essa manobra e a primeira colisão, um Jeep Renegade, que vinha atrás do Corsa, também foi atingido, mas não feriu os ocupantes.

Tanto o caminhoneiro, como a mulher, ficaram presos nas ferragens dos respectivos veículos e foram socorridos por outros motoristas que passavam pelo local.

Devido ao sinistro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o local.

