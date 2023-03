Mulher foge para a casa da mÃ£e apÃ³s ser agredida pelo marido em MS

Um homem, de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira (8) ao tentar acertar um soco no rosto da sua esposa durante uma briga, no município de Inocência.

Conforme as informações policiais, a equipe foi até o imóvel localizado no centro. No local, a solicitante informou que foi agredida pelo seu companheiro ao chegar em casa.

O homem teria iniciado uma discussão e tentou deferir um soco contra o rosto da vítima, que conseguiu desviar do ataque. A mulher pegou o seu filho e buscou ajuda na casa da mãe.

À polícia, o autor afirmou que teria sido apenas uma discussão, entretanto, diante das circunstâncias, ele foi conduzido para a delegacia.

