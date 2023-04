Mulher grita por socorro, vizinho tenta socorrer e é esfaqueado por homem na Capital

Rapaz, de 29 anos, foi esfaqueado na mão e no braço no final da noite deste domingo (16), em um condomínio do Jardim Carioca, em Campo Grande, após verificar os pedidos de socorro de sua vizinha e ser atingido por golpes de facão do marido, de 31 anos, da suposta vítima.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, o rapaz estava na companhia de sua namorada, de 28 anos, em frente ao seu apartamento, quando escutaram os pedidos de socorro por parte da vizinha.

A companheira do rapaz é quem chamou pela vizinha, que quando abriu a porta, o suspeito apareceu com uma faca de açougueiro e desferiu golpes contra o rapaz, atingindo a palma e o dorso da mão esquerda, além de ferimentos no braço esquerdo.

Por meios próprios, a vítima buscou atendimento na Santa Casa de Campo Grande, onde aguardaria para realizar exames médicos com a intenção de saber se houve fraturas. A Polícia Militar esteve no hospital colhendo mais detalhes a respeito do ocorrido.

O suspeito ainda não foi localizado. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

