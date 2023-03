Carlos Henrique de Oliveira, de 42 anos, morreu após ser esfaqueado pela companheira, de 43 anos, na madrugada deste domingo (26), na Capital. À polícia, a autora das facadas contou ter reagido à agressão.

Conforme boletim de ocorrência, a mulher estava com uma amiga em um apartamento, na rua Cascais, no Jardim Morenão, quando usou uma faca de cozinha para ferir o companheiro se defendendo de agressão sofrida junto com a testemunha.

O homem teria sido visto por uma testemunha ensanguentado e pedindo ajuda. No momento da chegada da polícia, a mulher estava sentada na calçada ao lado do homem caído no chão.

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, atendeu o esfaqueado no local, mas ele não resistiu.

Presa em flagrante, a mulher preferiu permanecer em silêncio e se comprometeu a falar apenas na presença de um advogado. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

