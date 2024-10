Mulher mata criança de 7 anos usando bombom com veneno de rato

Uma mulher, ainda não identificada, está sendo procurada por dar ‘doces envenenados’ a crianças no Rio de Janeiro. O pequeno Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 7 anos, faleceu, enquanto outra criança, de 6 anos, está hospitalizada em estado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pelo g1, o hospital detectou a presença de chumbinho, um veneno para ratos, nos exames da criança que está internada.

Ythallo estava brincando na rua com o primo quando uma mulher se aproximou em uma motocicleta, usando luvas e capacete, e ofereceu bombons para as crianças. Enquanto o primo recusou o doce, Ythallo aceitou e, em seguida, dividiu o bombom com outra criança que estava com eles em troca de um pouco do açaí que estava comendo no momento. Ythallo será enterrado nesta quarta-feira (2).

O delegado responsável pelo caso, Marcos Henrique Alves, informou que está procurando imagens do dia. “Essa mulher teria passado de moto e parado, encontrado as crianças e oferecido bombons. A gente está agora em busca de imagens para identificar esse momento do oferecimento desse bombom e a ingestão pelas crianças”, informou.

A mãe de Ythallo Tobias, Monique Tobias, contou que o filho estava brincando na rua quando soube que uma mulher havia oferecido o doce. “É uma crueldade. Covardia é pouco. Não tenho nem o que falar. O Ythallo era brincalhão, sorridente, conhecido pela comunidade toda, amado por todo mundo. Ele brincava de tudo”, relatou a mãe.

Ythallo e a criança internada estudavam na mesma escola municipal, na zona norte do Rio de Janeiro.

