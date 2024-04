Mulher mente que está sendo ameaçada pelo ex e é indiciada pela polícia em MS

Uma mulher, de 40 anos, foi indiciada por mentir dizendo que seu ex-marido estava descumprindo medidas protetivas de urgência. Caso vem sendo apurado pela Polícia Civil de Novo Horizonte do Sul.

Conforme as informações policiais, no dia 7 ela procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência de injúria e ameaça contra seu ex. Na oportunidade, requereu também medidas protetivas de urgências, as quais foram deferidas pelo Poder Judiciário, que determinou, dentre outros termos, o afastamento da ofendida.

Após ser cientificada das medidas protetivas de urgência, a mulher voltou a unidade policial, narrando que seu ex-marido teria ido em frente a sua residência, com uma arma de fogo.

Diante das graves denúncias, uma equipe começou a fazer uma investigação sobre os fatos narrados pela mulher. Porém, os policiais descobriram que o homem não teria ido até a casa dela, uma vez que estava em outro lugar na data e hora dos fatos.

Por isso, a mulher foi indiciada por denunciação caluniosa, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão.

