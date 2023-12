Mulher mentiu sobre sequestro e importunação sexual em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Mulher diz ser sequestrada pelo ex e fica cinco dias presa em cativeiro na Capital

Depois de uma semana de apuração, as equipes da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) finalizaram as investigações sobre uma denúncia de sequestro e importunação sexual, que havia sido feita por uma mulher, de 37 anos, no dia 26 de novembro deste ano, em Campo Grande. Na ocasião, ela acusou o marido pelo suposto crime.

Conforme as informações repassadas pelas autoridades, as equipes do SEFEM/SIG da DEAM, deram início as diligências para apurar a ocorrência e verificou que as informações trazidas pela vítima eram falsas.

Imagens da Rodoviária de Campo Grande mostraram que o crime não teria acontecido. Além disso, o relatório aponta que a mulher procurou a polícia e inventou os fatos apenas para acusar o ex-marido, pois não aceita o fim do relacionamento.

Por conta disso, a mulher deve ser denunciada por denunciação caluniosa.

