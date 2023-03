Mulher morre apÃ³s ficar mais de 60 dias internada por acidente em SidrolÃ¢ndia

No final da tarde desta quarta-feira (1°), Valdirene da Silva, de 50 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande após ficar mais de 60 dias internada em virtude de um acidente que sofreu no município de Sidrolândia, distante a 70 quilômetros.

Segundo o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou na delegacia que sua mãe sofreu o acidente quando saía da cidade, no dia 20 de dezembro do ano passado.

No registro policial, não há informações de como aconteceu o acidente.

Ainda conforme o relato, Valdirene teria sofrido múltiplas fraturas, um traumatismo cranioencefálico grave e uma lesão axonal difusa com comprometimento neurológico, não suportando as complicações.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também