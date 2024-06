Mulher morre após jogar álcool e atear fogo no próprio corpo em Bataguassu

Polícia Caso de violência doméstica faz PM encontrar rapaz com arma no colchão no Tarumã

Porém, ao longo do dia, ela foi apresentando uma grave piora, precisando ser transferida as pressas para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internada até falecer na manhã de hoje (10).

Alguns familiares, que estavam no local, acionaram o Corpo de Bombeiros e conseguiram apagar as chamas até a chegada das equipes. Cristiane foi socorrida e levada para o Pronto Socorro Municipal, onde deu entrada conversando com os médicos.

Conforme as informações iniciais, a mulher estava em casa, durante o domingo (9), quando virou uma garrafa de álcool 70% na cabeça. Depois, ela ateou fogo e foi consumida pelas chamas, que atingiram a parte de cima do seu corpo.

Cristiane Pinheiro Bizerra, de 41 anos, morreu dois dias após atear fogo no próprio corpo em Bataguassu. Ela estava internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. A mulher teve queimaduras de 1° e 2° grau que atingiram 63% do seu corpo.