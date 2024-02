Mulher morre após ser amarrada em cruz e espancada em suposto ritual em cemitério

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, na manhã deste sábado (10), um casal que é apontado como o principal suspeito de envolvimento na morte de uma mulher, que foi amarrada e espancada em um cemitério na cidade de Formigueiro, interior do Estado, em um suposto ritual.

Segundo o portal Metrópoles, o crime teria sido cometido durante um suposto ritual religioso. O delegado responsável pelo caso afirmou que o casal irá responder por homicídio qualificado.

Investigações preliminares apontam que o marido e o filho da vítima estavam no local do crime e chegaram a levar a mulher ao hospital, porém, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

