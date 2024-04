Indígena morre atropelada na MS-156 quando voltava para casa em Dourados

Uma mulher identificada como Maricléia Benites da Silva, de 46 anos, morreu atropelada na noite desta sexta-feira, na MS-156, região da Reserva Indígena que da acessos às aldeias Bororó e Jaguapiru em Dourados.

Segundo as primeiras informações levantadas no local pelo Dourados News, a vítima é indígena e voltava para casa a pé quando foi atingida em cheio por uma moto conduzida por um homem com a filha de carona.

Maricleia morreu no local, já o piloto da moto teve ferimentos leves e a criança foi encaminhada em estado grave ao Hospital da Vida.

