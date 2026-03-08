Mulher morre carbonizada durante incÃªndio em residÃªncia em Paranhos

Uma mulher de 44 anos morreu após um incêndio atingir a casa onde morava, na madrugada deste domingo (8), em Paranhos, município localizado na região sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o registro da Delegacia de Polícia Civil de Paranhos, a vítima foi identificada como Ereni Benites. O fogo teria começado por volta da 1h e atingiu o imóvel onde ela estava.

Conforme informações preliminares, antes do incêndio a mulher estava em uma residência nas proximidades ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas. Em determinado momento, ela retornou para a própria casa.

Posteriormente, o imóvel foi atingido pelas chamas. Ereni acabou morrendo dentro da residência. Segundo relatos iniciais repassados à polícia, a vítima estaria em estado de embriaguez no momento do ocorrido.

O caso foi registrado como incêndio em casa habitada e morte decorrente de fato atípico. As circunstâncias de como o fogo começou ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil informou que as pessoas que estavam com a vítima momentos antes do incêndio deverão ser ouvidas a partir desta segunda-feira (9) para esclarecer as circunstâncias do caso. A investigação segue em andamento.

