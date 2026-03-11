Mulher morre e dois ficam gravemente feridos em acidente na BR-262 em Água Clara

Um acidente envolvendo um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Água Clara, deixou uma pessoa morta e duas gravemente feridas na noite de terça-feira (10), na BR-262, nas proximidades do Posto Jardim. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.

A vítima fatal foi identificada como Rosemari Pereira, moradora do município e esposa de um empresário conhecido na cidade. Ela morreu ainda no local do acidente.

De acordo com as primeiras informações, o veículo oficial transportava ocupantes quando ocorreu a colisão. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas para atendimento médico.

No momento do acidente, chovia na região, o que pode ter contribuído para a ocorrência. No entanto, as causas do acidente ainda não foram confirmadas e devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

