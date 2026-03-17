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Mulher morre e mais 113 pessoas vÃ£o parar no hospital apÃ³s comerem pizza

A Secretaria Municipal de SaÃºde informou que os pacientes apresentaram sintomas como nÃ¡useas, vÃ´mitos, dores abdominais, diarreia e mal-estar geral

17 marÃ§o 2026 - 18h55Brenda Assis

Uma mulher de 44 anos morreu com suspeita de intoxicação alimentar na manhã desta terça-feira (17), no município de Pombal, no Sertão da Paraíba. Ela é uma das 114 pessoas que procuraram atendimento médico após consumirem pizza em uma pizzaria da cidade.

A vítima foi identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva. A informação foi confirmada pelo Hospital Regional de Pombal, onde ela estava internada desde a segunda-feira (16).

Segundo a unidade de saúde, Rayssa deu entrada apresentando sintomas como diarreia, vômitos e dor abdominal, associados à ingestão alimentar. Em nota, o hospital informou que a paciente teve rápida evolução clínica, sendo encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo, com sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave. A morte foi confirmada às 8h59 desta terça-feira.

De acordo com relato de familiares, a mulher consumiu pizza na noite de domingo (15), acompanhada do namorado. Após retornarem para casa, os dois passaram mal e procuraram atendimento médico. Eles foram atendidos e liberados inicialmente, mas, na manhã seguinte, Rayssa voltou ao hospital, onde permaneceu internada até o óbito.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os pacientes apresentaram sintomas como náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e mal-estar geral. Os atendimentos ocorreram tanto na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) quanto no hospital da cidade.

Conforme dados das unidades de saúde, 40 pessoas foram atendidas na UPA até a manhã desta terça-feira, todas com histórico de consumo de alimentos do mesmo estabelecimento. Já no Hospital Regional, outras 74 pessoas deram entrada com sintomas semelhantes, sendo 36 no domingo e 38 na segunda-feira, totalizando 114 atendimentos relacionados ao caso.

O hospital informou ainda que apenas um paciente permanece internado, uma criança de oito anos. Na UPA, todos os atendidos já receberam alta.

Após os casos, a pizzaria La Favoritta foi interditada pela Vigilância Sanitária municipal. Equipes realizaram uma vistoria técnica no local e apreenderam materiais e insumos para análise laboratorial.

Na manhã desta terça-feira, uma equipe da Agência Estadual de Vigilância Sanitária esteve na cidade para inspecionar o estabelecimento e acompanhar as investigações.

A advogada da pizzaria, Raquel Dantas, informou que a defesa acompanha as inspeções e aguarda novos desdobramentos para se manifestar. Segundo ela, o proprietário está à disposição das autoridades e foi o responsável por acionar a Vigilância Sanitária para a vistoria.

A prefeitura de Pombal informou que todas as medidas legais foram adotadas desde as primeiras notificações e que o caso será acompanhado pela Agevisa.

As autoridades de saúde seguem monitorando a situação e orientam que pessoas que apresentem sintomas como vômitos, náuseas ou dores abdominais procurem atendimento médico imediatamente.

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