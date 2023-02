Mulher morre no hospital após ser encontrada desmaiada em matagal do Taveirópolis

Desaparecida há cinco dias na região do bairro Taveirópolis, Carmem Pereira Lima, de 48 anos, foi encontrada desacordada em um matagal na manhã do último sábado (18). Ela acabou falecendo no Hospital da Santa Casa.

Conforme o boletim de ocorrência, Carmem sumiu no dia 13 de fevereiro e desde então sua família estava fazendo um movimento de buscas na internet para encontrá-la. No sábado, ela foi encontrada por populares do Taveirópolis desacordada em um matagal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer Carmem em estado grave até o hospital, porem ela não resistiu e acabou falecendo. As informações iniciais apontam que ela teria ingerido uma grande quantidade de medicamentos.

A mãe da vítima contou para a polícia que a filha já havia tentado suicídio outras duas vezes, sendo a primeira em 1995 e a segunda em novembro de 2022. Carmem sofria de depressão e insônia.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como morte a esclarecer.

