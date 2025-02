Mulher não aceita reatar namoro e é espancada pelo ex em Dourados

Uma mulher, de 24 anos, foi agredida pelo ex, de 29 anos, após não aceitar reatar o relacionamento. O caso aconteceu na quarta-feira (5), no Residencial Bonanza, em Dourados. Ela ainda esfaqueou o autor na tentativa de se defender.

Conforme as informações policiais, o homem teria ido até o local para pegar seus pertences. Os dois então passaram a conversar, onde o autor tentou a todo momento reatar o namoro com a vítima.

Porém, ao ver que não estava conseguindo, ele ficou irritado e passou a bater na jovem. Depois de levar alguns socos na cabeça, no rosto e ter sua cabeça apertada contra uma parede, a mulher pegou uma faca para se defender, atingindo o homem.

Por conta do ferimento, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) precisou ser acionado, socorrendo o autor e o encaminhando para o hospital. No hospital, a PM foi acionada após o homem dar entrada com ferimentos causados por faca. Após receber atendimento médico, ele foi liberado e conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Segundo o site Dourados News, a jovem também compareceu à Delegacia para relatar o ocorrido. Ela afirmou que agiu em legítima defesa após ser agredida fisicamente pelo ex-companheiro.

O homem foi preso em flagrante por violência doméstica. Já a jovem responderá em liberdade por lesão corporal.

