Mulher não aceita término e tenta matar ex com facada no pescoço

Homem, de 39 anos, foi atingido por um golpe de canivete no pescoço durante um ataque de fúria da ex-namorada. A agressão aconteceu durante a tarde de sábado (18), na cidade de São Gabriel do Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa da atual quando foi chamado para atender o portão. Ao sair, acabou sendo atacado pela ex-namorada e atingido por um golpe de canivete no pescoço.

Após a agressão, a autora teria fugido tomando rumo ignorado. Devido a gravidade da lesão, ele precisou ser transferido para Santa Casa de Campo Grande, onde contou a polícia que a ex não aceita o termino do relacionamento.

O casal está separado há aproximadamente três meses, sendo que neste meio tempo a autora sempre o procurava, tentando reatar a relação. As equipes constatam que ele estava com um corte no pescoço, mas não souberam precisar a gravidade do ferimento.

A vítima ainda passaria por exames na unidade hospitalar. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

