Mulher não aceita término, esfaqueia marido e quebra celular na Capital

Um homem, de 35 anos, procurou a delegacia na noite de quinta-feira (9) para denunciar as agressões que sofreu de sua esposa, de 55 anos, na região do bairro Amambai, em Campo Grande.

Ele foi esfaqueado nas mãos logo após manifestar o desejo de terminar o relacionamento, o que causou a fúria da mulher.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o casal está junto há quatro anos e não tiveram filhos durante esse período, mas que na noite de quinta, o homem decidiu falar sobre a separação, quando foi surpreendido com as agressões.

Irritada, ela desferiu uma facada contra ele, atingido sua mão, causando um corte em um dos dedos da mão direita e na sequência ameaçou o companheiro. "Se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém".

Ainda conforme o registro, a mulher quebrou o celular do companheiro.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

