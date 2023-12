Mulher não aceita ver o ex com outra e 'destrói' o carro dele no Noroeste

Sem aceitar o fim do relacionamento uma jovem, de 27 anos, destruiu o carro do ex-marido, de 31 anos, durante a manhã desta quinta-feira (30), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência registrado pelo homem, que o casal está separado há cerca de três meses, depois de anos vivendo junto e tendo um filho de quatro anos.

Depois do término, o rapaz passou a sair com outra pessoa. Sem aceitar isso, a autora pegou um pedaço de madeira para quebrar o carro do ex-marido. Ainda segundo ele, a mulher estava armada com uma faca e tentou porta da residência da vítima.

Em determinado momento, a autora conseguiu entrar na casa. Para evitar que algo de pior acontecesse, o homem saiu para ir até a 3ª Delegacia de Polícia Civil registrar o caso.

