Mulher 'pede pizza' para a PM e é salva de cárcere privado no DF

Após passar três dias em cárcere privado, sendo constantemente estuprada e torturada, uma mulher conseguiu pedir ajuda da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), pelo número 190, na noite deste domingo (29), e fingir que pediu uma pizza.

Segundo informações do portal Metrópoles, além de ser violentada, a mulher chegou a sofrer cortes de faca pelo corpo, e em uma tentativa de pedir socorro, ligou para a Polícia Militar por volta de 0h10, pedindo uma pizza para disfarçar o pedido de socorro.

Os policiais, que entenderam o pedido, foram até o local. Ao ver os policiais, a vítima saiu correndo de dentro da casa, informando que havia sido mantida em cárcere privado por três dias.

Ela detalhou que foi forçada a manter relações sexuais, além de ser torturada e ameaçada com uma faca, que era pressionada contra o seu corpo.

O estuprador foi detido e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.

