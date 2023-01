Mulher pede socorro na rua após ser espancada pelo marido no Nova Jerusalém

Após mais um episódio de agressão do marido, uma mulher de 31 anos foi socorrida pelos vizinhos na noite desse sábado (28), ao pedir socorro na frente de casa no bairro Nova Jerusalém.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída ferida em frente a sua residência sendo auxiliada por populares e relatou que seu marido, Charles Alessandro de 40 anos, havia lhe agredido com socos e batido sua cabeça contra o chão e a parede da residência várias vezes.



A mulher apresentava um corte na testa, ferimento no olho direito e foi verificado ainda afundamento do crânio do lado esquerdo. A vítima foi atendida no local e encaminhada para a Santa Casa.



Os vizinhos presentes relataram que as agressões do autor contra a esposa são frequentes e que desta vez, ela saiu correndo para rua toda ensanguentada pedindo socorro após ser mais uma vez agredida pelo esposo.



A polícia encontrou o agressor dentro da casa, e às autoridades ele afirmou ter batido na companheira após também ter sido agredido.

O homem foi encaminhado para a Delegacia especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e vai responder por lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica.



As filhas da vítima foram entregues para o pai, por orientação do Conselho Tutelar.

Deixe seu Comentário

Leia Também