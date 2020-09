Mulher perde o bebê após ser espancada com barra de ferro

Gestante de 33 anos perdeu o bebê depois de ser espancada com uma barra de ferro pelo ex-marido, que tem 20 anos. As agressões foram presenciadas pela mãe e pela irmã do autor. O caso aconteceu em Aparecida do Tabuado, no último sábado (26).

De acordo com informações do site JPNews, o homem desferiu vários golpes de barra de ferro nas costas, no braço, socos na cabeça, vários empurrões na barriga e ainda tentou esfaquear a mulher. As agressões aconteceram quando a vítima estava na casa da sogra e o ex-marido chegou descontrolado.

No mesmo dia a mulher foi dormir na casa de uma vizinha por medo do agressor, mas quando acordou percebeu que estava com sangramento. Ela procurou o hospital do município onde ficou constatado o aborto.

Ao sair do hospital e ir para casa na segunda-feira (28), o homem voltou a agredir com golpes de barra de ferro. A vítima procurou novamente o hospital e foi encaminhada para delegacia.

