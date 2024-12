Mulher perde R$ 31 mil ao cair em golpe online em Maracaju

Uma mulher de 28 anos foi vítima de um golpe de R$ 31.964,00 reais na última quarta-feira (04), em Maracaju - a 158 km de Campo Grande.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a vítima encontrou uma suposta “recomendação de investimento” no perfil do Instagram de uma prima.

Ela foi direcionada a entrar em contato com a pessoa identificada como Viviane, que deu instruções sobre como realizar os investimentos.

Inicialmente, a vítima efetuou um pagamento de R$ 5.000,00 por meio de um boleto. Em seguida, ela foi orientada a abrir uma conta em um banco digital. Por meio dessa conta, foram realizadas cinco transferências, totalizando R$ 23.660,00, sob o argumento de que esses envio seriam "taxas reembolsáveis".

Além disso, um valor adicional de mais de R$ 3 mil reais foi transferido da conta da patroa da vítima para os golpistas.

Somente após conversar pessoalmente com a prima, a mulher descobriu que o perfil dela no Instagram havia sido invadido por criminosos. O prejuízo total chegou a R$ 31.964,00 reais.

A vítima, então, foi até à Delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado como estelionato e está sendo investigado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também