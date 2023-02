Mulher procura polícia após ter carro vandalizado por amante de ex-marido

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Uma mulher de 26 anos, natural da cidade da Coxim, a 257 quilômetros de Campo Grande, procurou a Delegacia da Mulher (Deam) após ter seu carro danificado pela amante de seu ex-marido, nesta quinta-feira (23).

À polícia, a dona do veículo contou que o carro estava parado em frente ao seu local de trabalho, e que só notou os arranhões no veículo no final de seu expediente, por volta das 16h.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que a principal suspeita do vandalismo, a amante de seu ex-marido, de 24 anos, constantemente paga visitas à mulher em seu local de trabalho para provoca-la.

O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheio e será investigado pela Deam.

