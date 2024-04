Mulher que colocava a filha de 11 anos para 'trabalhar' no tráfico é presa em MS

Uma mulher, de 35 anos, foi presa em flagrante após ser apontada como chefe da “boca de fumo do caçapa”, em Sidrolândia. Ela colocava a filha, de apenas 11 anos, para ‘trabalhar’ com ela nos negócios da família.

Conforme as informações policiais, depois da audiência de custódia realizada na tarde de terça-feira (23), a justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante da autora. A decisão foi proferida pelo juízo criminal da Comarca de Sidrolândia, após representação da Autoridade Policial, que demonstrou a necessidade da manutenção da prisão da traficante que, inclusive, já foi condenada definitivamente em outros dois processos por tráfico de drogas.

Uma equipe de investigação da Delegacia de Sidrolândia efetuava trabalhos de polícia judiciária nas redondezas da “boca de fumo” quando, ao avistar a viatura, uma menina de 11 anos, correu para dentro do imóvel chamando a atenção dos policiais que decidiram averiguar a situação, já cientes que a região é conhecida como ponto de mercancia de entorpecentes.

Durante as buscas na residência da autuada foram encontradas 13,92 g de pasta base enroladas em fraldas plásticas infantis, pertencentes aos seus filhos de 2 e 4 anos, além da quantia de R$ 1.325,00 reais em espécie, adquiridos através da comercialização das drogas.

No local, havia um usuário, que estava lá pintando o portão da residência e em troca receberia entorpecentes para consumo. Essa testemunha confirmou que a menina que fugiu ao avistar a polícia civil tem 11 anos e estava traficando drogas junto com a mãe no momento da chegada dos policiais.

A autuada ficará presa preventivamente após sua prisão pelo crime de tráfico de drogas e seus três filhos, incluindo a menor de 11 anos que traficava com a mãe no momento da prisão, ficarão sob tutela provisória de pessoa ou instituição a ser designada pelo Juiz, com acompanhamento pelo Conselho Tutelar.

