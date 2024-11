Mulher que morreu afogada em Chapadão criava o sobrinho após sua irmã falecer

Foram identificados como Roseli Deip, de 33 anos, e Gustavo Rodrigues de Paula, de 9 anos, os afogados no Rio Aporé, em Chapadão do Sul, durante a tarde de domingo (10). As vítimas eram tia e sobrinho.

Conforme as informações de familiares, Gustavo estava brincando no rio com familiares quando começou a se afogar. Vendo a cena, a tia entrou na água para tentar salvar o sobrinho da morte, mas acabou se afogando e desaparecendo junto com ele.

O Corpo de Bombeiros logo foi acionado, enquanto as vítimas eram procuradas por familiares. Porém, a noite chegou e impediu que os militares continuassem trabalhando dentro da água, eles continuaram trabalhando nas margens do rio enquanto parentes de Gustavo e Roseli usavam barcos.

O corpo de Roseli foi encontrado ainda na noite de ontem. No entanto, seu sobrinho foi localizado apenas na manhã desta segunda-feira (11).

Devido ao ocorrido, a escola que o menino estudava teve as aulas suspendas pelo Secretaria Municipal de Educação de Cassilândia, por intermédio da Secretária Márcia Martins dos Reis.

Roseli tinha três filhos e estava criando o sobrinho, filho da irmã, já falecida. A família mora em uma fazenda da região. O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.

