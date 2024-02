Mulher quebra rastelo na vizinha durante briga por causa de lixo em Três Lagoas

Uma mulher agrediu a vizinha, e proprietária do imóvel em que ela vive, com um rastelo durante a tarde de segunda-feira (26), no bairro Montanini, em Três Lagoas. As duas brigavam por conta de sacolas de lixo que eram jogadas em frente ao imóvel.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local, atender um caso de lesão corporal.

Ao chegar, foram informados de que a confusão começou entre as duas por conta do lixo, que estava sendo jogado em frente a casa. Na confusão, a vítima foi jogada ao solo, e teve ferimentos aparentes na panturrilha, joelho, e machucados. Além disso, foi mordida e arranha no rosto.

Fora isso, a autora pegou um rastelo e acertou a vítima com vários golpes, chegando a quebrar o cabo na mulher. Depois disso, a locatária fugiu do local.

A Polícia Militar encaminhou a vítima para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Ela também passou por exame de Corpo de Delito no IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal).

