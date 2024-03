Um veículo furtado por uma mulher de dentro de um lava-rápido, após se passar por colega de dono do local, foi recuperado na manhã deste sábado (2) em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Segundo informações do Dourados News, o veículo, uma caminhonete Fortuner Diamond, foi roubado pela mulher na sexta-feira (1) de um lava-jato localizado no lado paraguaio da fronteira.

Para roubar o veículo, a mulher se passou por conhecida do proprietário, entrou na caminhonete e a levou embora. A suspeita chegou no local em outro veículo, um Kia Sorrento, acompanhada de outra mulher.

O veículo foi localizado na manhã de hoje, por volta de 10h40, no bairro São João, em Ponta Porã.

A ação teve apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Nacional do Paraguai.

