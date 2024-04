Mulher surta, tenta bater na avó e mata 3 galinhas no Itamaracá

Mulher, de 30 anos, foi encaminhada para a delegacia na noite desta quinta-feira (18) após ter um surto e tentar invadir a casa de sua avó para agredi-lá. Ela ainda praticou maus-tratos a animais, depois de matar 3 galinhas que estavam na residência no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a mulher estava tentando invadir a residência da família e passou a chutar o portão. Quando a Polícia Militar chegou, a suspeita estava no quintal do imóvel sentada e suja de sangue e uma faca ao seu lado.

Em contato com as pessoas da casa, outra mulher disse que a suspeita forçou o portão e conseguiu entrar no quintal com intuito de agredir sua vó, dessa forma, a vítima tentou intervir, mas acabou agredida com puxões de cabelo e ainda sofreu uma tentativa de enforcamento.

Sem conseguir chegar até a sua avó, a suspeita ficou pelo quintal e matou pelo menos três galinhas que estavam no imóvel, que eram cuidadas pela sua avó. A suspeita ainda continuou ameaçando os integrantes da residência.

A vítima agredida relatou ainda que a mulher é usuária de drogas e de bebida alcoólica, possuindo uma rixa com a própria avó.

O caso foi registrado como ameaça, vias de fato, maus-tratos e portar arma fora de casa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também