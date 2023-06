Mulher tem cabelo queimado e é agredida com golpes de facão pelo marido em MS

Uma mulher, de 36 anos, foi agredida com golpes de facão e teve o cabelo queimado pelo companheiro, de 37 anos. O caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (21), na cidade de Chapadão do Sul, cidade localizada na região Norte do Estado.

Conforme as informações repassadas pela Polícia Militar, as equipes faziam rondas pelo bairro quando foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram o autor com um facão nas mãos. Ele foi detido e contido pelos policiais.

Durante conversa com a vítima, a mesma contou que havia sido agredida com socos na cabeça, ameaçada com o facão e que teve parte de seu cabelo queimado pelo autor.

A mulher foi submetida a exame de corpo de delito e ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

