Mulher tem carro roubado após ser enganada por dupla de criminosos

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), conseguiu recuperar um Ford Ka roubado na noite desta terça-feira (4) após sua dona, de 23 anos, ser abordada por uma dupla de criminosos enquanto tentava vender o veículo.

Segundo a vítima, ela foi assaltada após anunciar o veículo para venda no Facebook e os autores do crime mandarem mensagem pedindo para verem o automóvel.

Ao chegar no local, a mulher foi surpreendida pela dupla, com um dos autores colocando um revólver contra seu pescoço e a forçando a descer do veículo. Além do carro, os criminosos levaram o celular, carteira e outros pertences da vítima.

Logo após o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil deu início aos trabalhos investigativos necessários e conseguiu localizar o veículo, que estava escondido em um terreno baldio no bairro Aero Rancho.

Um dos criminosos já foi identificado pela polícia, que realiza os trabalhos de busca necessários e tenta identificar o segundo indivíduo.

O carro será devolvido à vítima logo após a finalização do trabalho de perícia.

