Mulher tem rosto desfigurado e mão comida ao ser morta por pitbull 

Iranilda Alves Rocha, de 58 anos, morreu ao ser atacada pelo próprio pitbull, ao tentar separar uma briga do animal com outro cão, na manhã de terça-feira (11), no município de Jaupaci, a cerca de 215 km distante da capital goiana. A briga era entre o pitbull e um border collie.

Conforme o Metrópoles, a Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos da vítima, que escutaram ela brigando com os animais.

O subtenente Wellignton José, que participou da ocorrência, afirmou que foi necessário atirar contra o cachorro para entrar na residência, no entanto, não foi informado se o animal morreu. O corpo da vítima foi encontrado no quintal. O policial disse ainda que a mulher estava como rosto desfigurado e uma das mãos praticamente comida.

O cachorro border collie tinha ferimentos, o que reforça a briga entre os animais. O PM contou que o pitbull tinha histórico de atacar pedestres e outros animais.

Deixe seu Comentário

Leia Também