Mulher tenta se matar, mas é impedida pela polícia

Uma mulher, 35 anos, tentou tirar a própria vida utilizando uma faca, mas foi impedida por agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) que fizeram o uso de uma arma de choque para impedir o ato.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até uma residência no bairro Rita Vieira, pois uma mulher estaria ameaçando tirar a própria vida.

Já no local, os militares encontraram a mulher pressionando uma faca contra o abdômen e com os braços já cortados e sangrando. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares (CBM) também estava no local e tentaram negociar com a mulher, mas sem êxito.

Diante da situação, os militares solicitaram apoio do BOPE, especializado neste tipo de ocorrência. Os agentes tentaram conversar com a mulher, que mostrava que iria tentar tirar a própria vida de qualquer maneira.

Sem conseguir negociar verbalmente com a mulher, os agentes resolveram utilizar uma arma de choque (teaser) para cessar o ato. A tia da vítima informou que ela teria ficado internada para tratamento psiquiátrico e teria recebido alta há uma semana.

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Cassems.

